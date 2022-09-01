В Губе поджигателя пастбища привлекли к ответственности

Житель Губинского района Сахавет Микайлов привлечен к ответственности в связи с пожаром на территории района.

Житель Губинского района Сахавет Микайлов привлечен к ответственности в связи с пожаром на территории района.

Об этом Report сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

Сотрудники районного отдела полиции установили, что житель района Сахавет Микайлов, проводя уборку на принадлежащем ему приусадебном участке, поджег участок сухой травы. Пламя перекинулось на прилегающее пастбище площадью 5 соток, сгорели сухая трава и кустарники. Во время пожара никто не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники Губинского районного отдела полиции и службы пожарной охраны.

В отношении Микайлова составлен административный протокол в соответствии со статьей 244-1 (Выжигание посевного участка) Кодекса об административных правонарушениях АР.