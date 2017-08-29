В Губе подростка сбил автомобиль

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Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В центре Губинского района произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход.

Как сообщает Report, пытавшегося перейти дорогу Мамедгусейна Фирдовси оглу Мамедрзаева 2007 г.р. сбил легковой автомобиль.

В результате он получил тяжелые травмы. М. Мамедрзаев был доставлен в Губинскую центральную районную больницу, однако ввиду его тяжелого состоянии позже был перевезен в одну из больниц города Баку.

По факту в Губинском районном отделении полиции ведется расследование.