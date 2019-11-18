В Губе перевернулся автомобиль, погиб годовалый ребенок

В Губе перевернулся автомобиль, погиб ребенок, есть раненые.

Как сообщает северное бюро Report, авария отмечена на территории села Испик.

Автомобиль марки "ВАЗ-2106", управляемый Эльнуром Гейбели оглу Гадировым, съехал в овраг и перевернулся.

В результате ДТП погиб житель губинского поселка Зардаби Полад Шабан оглу Поладов 2018 г. р. Его бабушка Вазифа Бухсай гызы Гадирова и мать Егяна Амрулла гызы Поладова получили травмы различной степени тяжести.

Раненые доставлены в Губинскую центральную районную больницу.

Отметим, что семья возвращалась из села Испик, куда поехала в гости.

По факту ведется расследование.