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В Губе перевернулся автомобиль, погиб годовалый ребенок

В Губе перевернулся автомобиль, погиб годовалый ребенок

В Губе перевернулся автомобиль, погиб ребенок, есть раненые.

Как сообщает северное бюро Report, авария отмечена на территории села Испик. 

Автомобиль марки "ВАЗ-2106", управляемый Эльнуром Гейбели оглу Гадировым, съехал в овраг и перевернулся.  

В результате ДТП погиб житель губинского поселка Зардаби Полад Шабан оглу Поладов 2018 г. р. Его бабушка Вазифа Бухсай гызы Гадирова и мать Егяна Амрулла гызы Поладова получили травмы различной степени тяжести. 

Раненые доставлены в Губинскую центральную районную больницу. 

Отметим, что семья возвращалась из села Испик, куда поехала в гости. 

По факту ведется расследование. 

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