 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Губе открылась дорога, закрытая из-за наводнения - ФОТО

    Сделано предупреждение соответствующим структурам для строительства современного моста над рекой

    Губа. 21 мая. REPORT.AZ/ Открылась дорога в село Туляр, закрытая в результате разрушения моста над рекой Агчай в Губинском районе. 

    Как сообщает корреспондент Report, сотрудники ОАО "Азеравтойол" прибыли на территорию, на дороге установлены водоотводные трубы. 

    Исполнительный представитель района Огтай Исаев заявил Report,  что ежегодно в мае в реке происходит наводнение и вызывает осложнения: "В настоящее время передвижение в селе упростилось. Сделано предупреждение соответствующим структурам для строительства современного моста над рекой".

    Отметим, что вчера на территории Губы мост над рекой Агчай был снесен в результате наводнения.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi