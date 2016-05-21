В Губе открылась дорога, закрытая из-за наводнения - ФОТО

Губа. 21 мая. REPORT.AZ/ Открылась дорога в село Туляр, закрытая в результате разрушения моста над рекой Агчай в Губинском районе.

Как сообщает корреспондент Report, сотрудники ОАО "Азеравтойол" прибыли на территорию, на дороге установлены водоотводные трубы.

Исполнительный представитель района Огтай Исаев заявил Report, что ежегодно в мае в реке происходит наводнение и вызывает осложнения: "В настоящее время передвижение в селе упростилось. Сделано предупреждение соответствующим структурам для строительства современного моста над рекой".

Отметим, что вчера на территории Губы мост над рекой Агчай был снесен в результате наводнения.