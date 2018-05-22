В Губе отца троих детей убило ударом электрического тока

Губа. 22 мая. REPORT.AZ/ В Губинском районе отец троих детей скончался от удара электрическим током.

Как сообщает северное бюро Report, житель села Хыналыг Рамин Султанага оглу Мугбилов на территории села Гаядалы коснулся находящейся в неисправном состоянии линии высокого напряжения. В результате чего Р. Мугбилов скончался на месте происшествия.

Отметим, что мужчина женат, имеет 3 детей.

По факту Губинской районной прокуратурой ведется расследование.