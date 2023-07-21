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В Губе оштрафованы председатели муниципалитетов

В Губе оштрафованы председатели муниципалитетов В Губе оштрафованы председатели муниципалитетов.
Происшествия
21 июля 2023 г. 12:57
В Губе оштрафованы председатели муниципалитетов

В Губе оштрафованы председатели муниципалитетов.

Об этом Report сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела общественной безопасности Губинского РУП в целях предупреждения нарушений санитарно-гигиенических правил, были выявлены факты несоблюдения требований охраны окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов на территории сел Талабыгышлак и Барлы.

За нарушение требований соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях в отношении председателей сельских муниципалитетов применены меры административного взыскания.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQubada iki bələdiyyə sədri cərimələnib

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