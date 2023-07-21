В Губе оштрафованы председатели муниципалитетов

В Губе оштрафованы председатели муниципалитетов.

В Губе оштрафованы председатели муниципалитетов.

Об этом Report сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела общественной безопасности Губинского РУП в целях предупреждения нарушений санитарно-гигиенических правил, были выявлены факты несоблюдения требований охраны окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов на территории сел Талабыгышлак и Барлы.

За нарушение требований соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях в отношении председателей сельских муниципалитетов применены меры административного взыскания.