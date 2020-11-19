В Губе оштрафованы нарушители карантина

На территории района были обнаружены объекты, нарушающие правила особого карантинного режима

В Губе оштрафованы лица, нарушившие карантинный режим.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, сотрудники Губинского районного отдела полиции (РОП) продолжают мероприятия по обеспечению правил особого карантинного режима, принятых Оперативным штабом при Кабинете министров.

Сотрудники отдела на административной территории района выявили кафе, функционирующее без соблюдения карантинного режима. Деятельность объекта сразу же была приостановлена, владелец Зохраб Абдуллаев и находившиеся в заведении 17 клиентов были задержаны и доставлены в отдел полиции.

В отношении этих лиц составлены протоколы о штрафах по соответствующей статье УК и проведены профилактические беседы о соблюдении установленных правил.

В ходе другого мероприятия на территории района был обнаружен объект по продаже и ремонту телефонов, функционирующий с нарушением правил. Деятельность данного объекта также была приостановлена, в отношении владельца Рахмана Сулейманова и двух сотрудников магазина приняты меры административного наказания.