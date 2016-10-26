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    В Губе ограблен магазин - вор напугал продавцов зажигалкой

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Губинском районе грабитель совершил кражу в магазине, напугав продавцов предметом, похожим на пистолет.

    Как заявляет Report, инцидент произошел в селе Биринджи Нугеди.

    Войдя в магазин, неизвестный пригрозил продавцам Эльвину Мусаеву и Ровшану Аббасову похожим на пистолет предметом и взял из кассы 100 манатов.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведнных сотрудниками отделения полиции Губинского района, грабитель был задержан. Им оказался житель села Биринджи Нугеди 48-летний Мурад Гонагбеков.

    В ходе расследования выяснилось, что при совершении ограбления в его руках была зажигалка в форме пистолета.

    По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. 

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