В Губе ограблен магазин - вор напугал продавцов зажигалкой

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Губинском районе грабитель совершил кражу в магазине, напугав продавцов предметом, похожим на пистолет.

Как заявляет Report, инцидент произошел в селе Биринджи Нугеди.

Войдя в магазин, неизвестный пригрозил продавцам Эльвину Мусаеву и Ровшану Аббасову похожим на пистолет предметом и взял из кассы 100 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведнных сотрудниками отделения полиции Губинского района, грабитель был задержан. Им оказался житель села Биринджи Нугеди 48-летний Мурад Гонагбеков.

В ходе расследования выяснилось, что при совершении ограбления в его руках была зажигалка в форме пистолета.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.