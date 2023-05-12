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В Губе обнаружено более 6 кг наркотиков

В Губе обнаружено более 6 кг наркотиков В Губинском районе полицейские обнаружили и изъяли более 6 кг наркотических средств
Происшествия
12 мая 2023 г. 11:00
В Губе обнаружено более 6 кг наркотиков

В Губинском районе полицейские обнаружили и изъяли более 6 кг наркотических средств.

Об этом Report сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел.

Сообщается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Губинского районного отдела полиции, на территории Губинского района задержан житель Шамахинского района Шахин Рустамов по подозрению в приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств. В ходе досмотра у него было обнаружено и изъято более 6 кг марихуаны.

В ходе других оперативно-розыскных мероприятий были задержаны житель района Турал Сулейманов и житель Хачмазского района Ханлар Агаев. При обыске у них обнаружено и изъято большое количество наркотических средств.

По фактам в Губинском РОП возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQubada 6 kq-dan artıq narkotik aşkarlanıb

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