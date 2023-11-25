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В Губе обнаружена незаконная угольная яма

В Губе обнаружена незаконная угольная яма В Губе обнаружена угольная скважина, в которой незаконно производился древесный уголь.
Происшествия
25 ноября 2023 г. 10:14
В Губе обнаружена незаконная угольная яма

В Губе обнаружена угольная яма, в которой незаконно производился древесный уголь.

Об этом Report сообщили в губинской региональной группе пресс-службы МВД.

Нелегальное производство угля было обнаружено в ходе очередных совместных контрольных мероприятий сотрудников Губинского районного отдела полиции и Министерства экологии и природных ресурсов.

Незаконным производством угля занимался житель села Рустов Хафиз Байрамов. По факту составлен протокол, в отношении Байрамова приняты соответствующие меры, обнаруженная угольная яма ликвидирована.

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