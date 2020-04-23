​В Губе нетрезвый водитель совершил ДТП и тяжело пострадал

В селе Биринджи Нюгеди Губинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает северное бюро Report, водитель автомобиля марки Mercedes, житель села Нурлан Алигусейнов Халаддин оглу 1988 года рождения, находясь в нетрезвом состоянии, врезался в припаркованный на обочине другой Mercedes.

В результате Н.Алигусейнов получил закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму грудной клетки и был помещен в Губинский региональный диагностический центр. Его состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.