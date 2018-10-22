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    В Губе насмерть забили мужчину, похитившего замужнюю женщину

    По факту продолжается расследование

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Губе насмерть забит мужчина, похитивший замужнюю женщину у своего родственника. 

    Как сообщает Report, 25-летняя Айнур Асадова была похищена двоюродным братом своего мужа - 26-летним Эльшадом Асадовым. По информации, женщина сбежала с Э.Асадовым по собственному согласию. 

    После инцидента отец женщины Садыг Дадашов, родственники Эльман Мурадов и Матлаб Мурадов избили Э.Асадова, нанеся ему тяжкие телесные повреждения. Э. Асадов скончался от полученных травм.

    Все трое мужчин были задержаны.

    По факту продолжается расследование.

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