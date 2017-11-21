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    В Губе найден пропавший без вести мужчина

    Он был возвращен семье

    Губа. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Губинском районе найден пропавший без вести 37-летний мужчина.

    Об этом северному бюро Report сообщили в северной региональной группе пресс-службы МВД.

    В сообщении говорится, что житель села Мохудж, душевнобольной 37-летний Алмасов Гани 18 ноября посетил отделение поликлиники Губинской районной центральной больницы, но домой так и не вернулся.

    Встревоженные члены семьи обратились в отделение полиции Губинского района для его поисков.

    В результате неотложных оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, мужчина был найден утром на территории города и возвращен семье.

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