В Губе найден пропавший без вести мужчина

Губа. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Губинском районе найден пропавший без вести 37-летний мужчина.

Об этом северному бюро Report сообщили в северной региональной группе пресс-службы МВД.

В сообщении говорится, что житель села Мохудж, душевнобольной 37-летний Алмасов Гани 18 ноября посетил отделение поликлиники Губинской районной центральной больницы, но домой так и не вернулся.

Встревоженные члены семьи обратились в отделение полиции Губинского района для его поисков.

В результате неотложных оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, мужчина был найден утром на территории города и возвращен семье.