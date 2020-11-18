В Губе на карантинном посту задержали пятерых пациентов с COVID-19

Сотрудники полиции вызвали на территорию бригаду врачей

Сотрудники Губинского районного отдела полиции (РОП) выявили, что зараженные вирусом COVID-19 5 человек, в нарушение правил карантина, покинули свои дома.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Так, 17 ноября на установленном на территории города Губа карантинном посту были задержаны житель села Гымыл Газма Н.Аббасалиев, житель поселка Зардаби Б.Алиев, житель Шабранского района Т.Ахмедов, житель Гусарского района Н.Махмудов и житель Хачмазского района М.Раджабова.

Было установлено, что по результатам положительного теста на коронавирус вышеназванным гражданам было назначено лечение в домашних условиях, им было поручено не покидать места жительства, соблюдать правила. Но они нарушили правила карантина, покинули свои дома и создали реальную угрозу заражения третьих лиц.

Сотрудники полиции вызвали на территорию бригаду врачей. Н.Махмудова доставили по адресу проживания на карете скорой медицинской помощи, остальных поместили в больницу по лечению больных инфицированных коронавирусом на территории Губинского района.