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В Губе мотоцикл попал в кювет

​В Губе мотоцикл попал в кювет
© Foto: Report.az

В Губе мотоцикл попал в кювет.

Как передаёт северная служба Report, авария произошла в деревне Владимировка.

Мотоцикл с прицепом потерял управление и попал в кювет. В результате жители Губы, Гасымов Гюльмурад Мурадбей оглу 1999-го года рождения и Гаджибеков Сахиб Тагы оглу получили различные травмы.

Прибывшая на место бригада скорой помощи оказала пострадавшим первую медицинскую помощь и поместила их в центральную больницу Губинского района.

Гасымов Гюльмурад Мурадбей оглу в тяжелом состоянии помещён в стационарное отделение.  

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