В Губе мотоцикл попал в кювет.

Как передаёт северная служба Report, авария произошла в деревне Владимировка.

Мотоцикл с прицепом потерял управление и попал в кювет. В результате жители Губы, Гасымов Гюльмурад Мурадбей оглу 1999-го года рождения и Гаджибеков Сахиб Тагы оглу получили различные травмы.

Прибывшая на место бригада скорой помощи оказала пострадавшим первую медицинскую помощь и поместила их в центральную больницу Губинского района.

Гасымов Гюльмурад Мурадбей оглу в тяжелом состоянии помещён в стационарное отделение.