В Губе горит торговый центр - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Губа. 10 января. REPORT.AZ/ Пожар в торговом центре "Birja" в Губинском районе потушен.
Как сообщает местное бюро Report, на место пожара были привлечены 6 пожарных расчетов.
По первичным данным, пострадавших нет. Расследуется, каков размер ущерба, причиненный предпринимателям.
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Губа. 10 января. REPORT.AZ/ В Губинском районе разгорелся пожар в торговом центре "Birja".
Как сообщает северное бюро Report, в торговом центре, расположенном в центре района, начался пожар по пока неустановленным причинам.
К месту происшествия привлечены пожарные.
Во время пожара сгорело более 4 магазинов.
На место происшествия прибыли начальник Губинского районного отдела полиции и сотрудники районной прокуратуры
Расследуются причины возникновения пожара.
Valeh DadaşovАвтор новости