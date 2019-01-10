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    В Губе горит торговый центр - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    © Report

    Губа. 10 января. REPORT.AZ/ Пожар в торговом центре "Birja" в Губинском районе потушен. 

    Как сообщает местное бюро Report, на место пожара были привлечены 6 пожарных расчетов. 

    По первичным данным, пострадавших нет. Расследуется, каков размер ущерба, причиненный предпринимателям. 

    *** 11:03

    Губа. 10 января. REPORT.AZ/ В Губинском районе разгорелся пожар в торговом центре "Birja".

    Как сообщает северное бюро Report, в торговом центре, расположенном в центре района, начался пожар по пока неустановленным причинам.

    К месту происшествия привлечены пожарные.

    Во время пожара сгорело более 4 магазинов.

    На место происшествия прибыли начальник Губинского районного отдела полиции и сотрудники районной прокуратуры

    Расследуются причины возникновения пожара.

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