В Губе горит торговый центр - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

© Report https://report.az/storage/news/1e7dc89cfe61b158912bc23566eddbed/8ca6120d-fbee-4097-85bb-3861eb3f28c5_292.jpg

Губа. 10 января. REPORT.AZ/ Пожар в торговом центре "Birja" в Губинском районе потушен.

Как сообщает местное бюро Report, на место пожара были привлечены 6 пожарных расчетов.

По первичным данным, пострадавших нет. Расследуется, каков размер ущерба, причиненный предпринимателям.

*** 11:03

Губа. 10 января. REPORT.AZ/ В Губинском районе разгорелся пожар в торговом центре "Birja".

Как сообщает северное бюро Report, в торговом центре, расположенном в центре района, начался пожар по пока неустановленным причинам.

К месту происшествия привлечены пожарные.

Во время пожара сгорело более 4 магазинов.

На место происшествия прибыли начальник Губинского районного отдела полиции и сотрудники районной прокуратуры

Расследуются причины возникновения пожара.