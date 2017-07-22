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Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В Губе два человека сбиты автомобилями.

По информации северного бюро Report, один инцидент произошел перед Центральной почтой Губы. Автомобиль сбил Дадашеву Нигяр Раким гызы 1986 г.р., проживающую по адресу ул. Ф.Хана, 75.

Другой случай был зарегистрирован на территории села Сёхюб. Житель села Нахид Низами оглу Ибрагимов 2005 г.р. попал под колеса автомобиля.

Оба лица размещены в хирургическое отделение Губинской центральной районной больницы. Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое.

По обоим фактам ведется расследование в отделении полиции Губинского района.