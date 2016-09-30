В Губе бывший полицейский ранил ножом своего соседа

Губа. 30 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане бывший сотрудник полиции ранил ножом своего соседа.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел на территории Губинского района.

Согласно информации, житель села Мирзагышлаг Сахиль Мамедов вылил на Пашаева Бахруза Садиг оглу (1983 г.р.) кипяток, в результате чего Б.Пашаев был госпитализирован в Губинскую районную центральную больницу с ожоговыми ранами.

Брат С.Мамедова - Мамедов Видади Махир оглу, узнав о случившемся, пришел в больницу и нанес Б.Пашаеву ножевые раны.

Причиной конфликта между С.Мамедовым и Б.Пашаевым стал спор.

Больному поставлен диагноз "Колотые раны задней поверхности обеих половин грудной клетки, резаные раны лица, головы, термической ожог передней поверхности грудной клетки". Его состояние оценивается как тяжелое.

По данному факту проводится расследование в Губинском районном отделении полиции.

Отметим, что В.Мамедов ранее работал в Губинском РОП, однако был уволен три года назад за недочеты в работе.