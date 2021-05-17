В Губе братья упали в реку, один погиб

На "горячую линию" Министерства по чрезвычайным ситуациям 112 поступила информация о том, что два человека упали в реку в селе Гачраш Губинского района.

На "горячую линию" Министерства по чрезвычайным ситуациям 112 поступила информация о том, что два человека упали в реку в селе Гачраш Губинского района.

Как сообщили Report в МЧС, к месту происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы Северного регионального центра МЧС.

Было установлено, что Исаев Иса Эльман оглу (1991 г.р.) и Исаев Руслан Эльман оглу (1989 г.р.) упали в реку Гудиалчай с высоты около 60-70 м в труднопроходимой скалистой местности. И.Исаев получил различные травмы.

В результате поисково-спасательных мероприятий, проводимых в сложных рельефных условиях, тело Руслана Исаева было найдено на берегу реки недалеко от места происшествия.