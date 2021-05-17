О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Губе братья упали в реку, один погиб

В Губе братья упали в реку, один погиб На "горячую линию" Министерства по чрезвычайным ситуациям 112 поступила информация о том, что два человека упали в реку в селе Гачраш Губинского района.
Происшествия
17 мая 2021 г. 19:45
В Губе братья упали в реку, один погиб

На "горячую линию" Министерства по чрезвычайным ситуациям 112 поступила информация о том, что два человека упали в реку в селе Гачраш Губинского района.

Как сообщили Report в МЧС, к месту происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы Северного регионального центра МЧС.

Было установлено, что Исаев Иса Эльман оглу (1991 г.р.) и Исаев Руслан Эльман оглу (1989 г.р.) упали в реку Гудиалчай с высоты около 60-70 м в труднопроходимой скалистой местности. И.Исаев получил различные травмы.

В результате поисково-спасательных мероприятий, проводимых в сложных рельефных условиях, тело Руслана Исаева было найдено на берегу реки недалеко от места происшествия.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Qubada iki qardaş çaya yıxılıb, biri ölüb

Самое читаемое

В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
16 мая 2021 г. 13:25
МИД Азербайджана распространил заявление
МИД Азербайджана распространил заявление
13 мая 2021 г. 22:12
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
13 мая 2021 г. 14:14
Президент SOCAR выступил на международном форуме в Туркменистане
ФотоПрезидент SOCAR выступил на международном форуме в Туркменистане
12 мая 2021 г. 11:59
Восстановлена работа общественного транспорта
Восстановлена работа общественного транспорта
16 мая 2021 г. 06:00
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
15 мая 2021 г. 19:03
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
15 мая 2021 г. 18:25
Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении Достлуг
Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении "Достлуг"
13 мая 2021 г. 11:18
Состоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
ФотоСостоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
15 мая 2021 г. 20:37
В Татарстане объявили траур после стрельбы в казанской школе - ОБНОВЛЕНО 3
В Татарстане объявили траур после стрельбы в казанской школе - ОБНОВЛЕНО 3
11 мая 2021 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi