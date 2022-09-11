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В Губе автомобиль упал в ущелье, есть погибшие

В Губе автомобиль упал в ущелье, есть погибшие На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о необходимости в помощи спасателей в связи с дорожно-транспортным происшествием в селе Грыздехне Губинского района.
Происшествия
11 сентября 2022 г. 14:06
В Губе автомобиль упал в ущелье, есть погибшие

В селе Грыздехне Губинского района произошло тяжело ДТП.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, к месту инцидента незамедлительно выехали соответствующие спасательные силы Государственной службы пожарной охраны.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что легковой автомобиль "ВАЗ" упал в ущелье с высоты примерно 60 метров, рядом с автомобилем были обнаружены тела двух человек.

В результате действий пожарных-спасателей оба тела были извлечены из ущелья и переданы по назначению. При осмотре автомобиля было установлено, что в нем никого нет.

В связи с необходимостью продолжения поисковых работ к месту происшествия были привлечены водолазно-поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах, спасатели Службы спасения особого риска и Северного регионального центра МЧС. В настоящее время поисковые работы продолжаются в реке Гудиалчае и на прилегающих территориях.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке Qubada yol qəzası olub, ölənlər var

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