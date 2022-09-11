В Губе автомобиль упал в ущелье, есть погибшие

В селе Грыздехне Губинского района произошло тяжело ДТП.
Как сообщили
В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что легковой автомобиль "ВАЗ" упал в ущелье с высоты примерно 60 метров, рядом с автомобилем были обнаружены тела двух человек.
В результате действий пожарных-спасателей оба тела были извлечены из ущелья и переданы по назначению. При осмотре автомобиля было установлено, что в нем никого нет.
В связи с необходимостью продолжения поисковых работ к месту происшествия были привлечены водолазно-поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах, спасатели Службы спасения особого риска и Северного регионального центра МЧС. В настоящее время поисковые работы продолжаются в реке Гудиалчае и на прилегающих территориях.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация.