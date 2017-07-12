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    В Губе автомобиль сорвался в овраг, водитель впал в кому - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

    По факту ведется расследование© Report.az

    Губа. 12 июля. REPORT.AZ/  Водитель, сорвавшегося в пропасть на трассе Баку-Губа автомобиля марки Mercedes скончался в больнице.

    Как сообщает северное бюро Report, Гисмет Адил оглу Агакишиев 1987 г.р. получивший в результате ДТП тяжелые телесные повреждения, несмотря на усилия врачей скончался в Губинской центральной районной больнице.

    *** 10:28

    На магистрали Баку-Губа произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает северное бюро Report, автомобиль марки Mercedes управляемый жителем села Велвели Гисметом Адил оглу Агакишиевым 1987 г.р. с государственным регистрационным знаком 90-FZ-930 находясь в движении вышел из под управления, автомобиль врезался в дерево на обочине дороги и сорвался в овраг.

    В результате происшествия водитель получил черепно-мозговую травму и в состоянии комы был доставлен в реанимационное отделение Губинской центральной районной больницы. Как сообщили местному бюро Report из больницы, состояние пострадавшего остается тяжелым.

    По факту в Губинском районном отделе полиции ведется расследование.

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