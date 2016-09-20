В Губе автомобиль сбил ребенка - ФОТО

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Губе произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Как сообщает северное бюро Report, сегодня вечером на выходе из детского сада неизвестный автомобиль сбил Гюлай Матлаб гызы Микаилову 2010 г.р.

Как сообщили из Губинской центральной районной больницы, у девочки диагностировали перелом левой голени: "Были проведены необходимые процедуры. Состояние пострадавшей удовлетворительное".

По факту ведется расследование.