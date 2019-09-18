В Губе автомобиль "Азеришыг" попал в ДТП, есть погибшие и раненые

Минздрав Азербайджана распространил информацию о погибших и раненых в результате ДТП в Губе. Автомобиль, принадлежащий ОАО "Азеришыг", перевернулся.

Как сообщили Report в министерстве, 2 человека погибли на месте аварии.

"Еще двое тяжело раненых доставлены в Губинскую центральную районную больницу. Врачи территориального медпункта Гонагкенд расценили состояние пострадавших как критическое. Бригада врачей скорой медицинской помощи заявила, что жизнь обоих пострадавших находится в опасности".