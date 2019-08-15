В Губе 8-летнего ребенка сбил автомобиль.
Как сообщает северное бюро Report, на проспекте Гейдара Алиева Губы жителя Хачмазского района Гусейна Тегеран оглу Эйвазова 2011 г.р. сбил автомобиль.
Раненый мальчик был доставлен водителем автомобиля в Губинскую центральную районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь.
У мальчика диагностировали травму правого бедра, порезы на правой щеке.
Ребенок проходит в отделении травматологии стационарное лечение.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости