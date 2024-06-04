В Губе 12-летний подросток утонул в искусственном водоеме

Недалеко от села Дигях Губинского района 12-летний подросток утонул в искусственном водоеме.

Недалеко от села Дигях Губинского района 12-летний подросток утонул в искусственном водоеме.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно информации, водолазная группа ведомства извлекла тело из воды и передала по назначению.

"Водолазы Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям 3 июня извлекли из воды и передали по назначению тело Алескерова Юсифа Эльшад оглу, 2012 года рождения, утонувшего в искусственном водоеме недалеко от села Дигях Губинского района", - говорится в сообщении.