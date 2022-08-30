В Губадлы сработала мина: пострадал сапер-кинолог, погибла собака

Сегодня на территории освобожденного от оккупации Губадлинского района Азербайджана сработала противопехотная мина.

Сегодня на территории освобожденного от оккупации Губадлинского района Азербайджана сработала противопехотная мина.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

В результате происшествия сапер-кинолог Гусейнов Наджмеддин Абдулла оглы, 1984 года рождения, получил легкие телесные повреждения, бельгийская овчарка малинуа по кличке "Дина", участвовавшая в операции по разминированию, погибла.

"Мы расследуем происшествие, о результатах общественности будет предоставлена дополнительная информация", - сообщили в пресс-службе.