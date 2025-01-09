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В Губадлы перевернулся грузовой автомобиль, водитель получил травмы

В Губадлы перевернулся грузовой автомобиль, водитель получил травмы В селе Хал Губадлинского района перевернулся грузовой автомобиль, водитель получил травмы.
Происшествия
9 января 2025 г. 15:34
В Губадлы перевернулся грузовой автомобиль, водитель получил травмы

В селе Хал Губадлинского района перевернулся грузовой автомобиль, водитель получил травмы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели Губадлинской пожарной части Государственной противопожарной службы МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что водитель грузового автомобиля марки IVECO потерял управление, в результате автомобиль съехал с дороги и опрокинулся, а водитель Рагимли Кянан Сайяд оглу (1995 г.р.), получивший травмы различной степени тяжести, оказался зажатым в деформированном транспортном средстве.

Пожарные-спасатели с помощью специальных средств извлекли водителя из автомобиля и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Qubadlıda yük avtomobili aşıb, sürücü xəsarət alıb

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