В Губадлы перевернулся грузовой автомобиль, водитель получил травмы

В селе Хал Губадлинского района перевернулся грузовой автомобиль, водитель получил травмы.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
На место происшествия были направлены пожарные-спасатели Губадлинской пожарной части Государственной противопожарной службы МЧС.
При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что водитель грузового автомобиля марки IVECO потерял управление, в результате автомобиль съехал с дороги и опрокинулся, а водитель Рагимли Кянан Сайяд оглу (1995 г.р.), получивший травмы различной степени тяжести, оказался зажатым в деформированном транспортном средстве.
Пожарные-спасатели с помощью специальных средств извлекли водителя из автомобиля и передали его бригаде скорой медицинской помощи.
По факту проводится расследование.