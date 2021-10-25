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В Губадлы обнаружены оставленные армянами при бегстве боеприпасы

В Губадлы обнаружены оставленные армянами при бегстве боеприпасы В Губадлинском районе обнаружены боеприпасы, оставленные армянами при бегстве в ходе Отечественной войны.
Происшествия
25 октября 2021 г. 10:18
В Губадлы обнаружены оставленные армянами при бегстве боеприпасы

В Губадлинском районе обнаружены боеприпасы, оставленные армянами при бегстве в ходе Отечественной войны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

На территории Губадлинского района на оставленных противником боевых позициях были обнаружены 7 автоматов, 2 пулемета, 1 гранатомет, 1 минометная установка, 42 гранаты, 314 гранатометных снаряда, 118 минометных снаряда, 280 различных запалов, около 22 тыс. патронов различного калибра, 31 взрывчатое вещество и другие боеприпасы.

Кроме того, в ходе комплексных мероприятий, проводимых сотрудниками Государственной пограничной службы, Министерства экологии и природных ресурсов и Губадлинского районного отдела полиции, на территории сел Давудлу, Бахтиярлы и Алигулуушагы были собраны и уничтожены 12 668 кустов дикорастущей конопли общим весом около 7 тонн.

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Версия на английском языке ФотоGubadli police find weapons abandoned by retreating Armenians
Версия на азербайджанском языке ФотоQubadlıda ermənilərin atıb qaçdığı silah-sursat aşkarlanıb

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