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В Губадлы обнаружены боеприпасы

В Губадлы обнаружены боеприпасы На территории освобожденного Губадлинского района обнаружены боеприпасы.
Происшествия
16 июля 2021 г. 17:32
В Губадлы обнаружены боеприпасы

На территории освобожденного Губадлинского района обнаружены боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Было отмечено, что сотрудниками полиции продолжаются контрольно-профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

В ходе мероприятий, проведенных сегодня сотрудниками Губадлинского районного отдела полиции, на оставленных армянами на территории района военных позициях были обнаружены и переданы по назначению 14 различных видов гранат и взрывателей, 41 снаряд, 1 автомат, 3 магазина к автомату и 4 313 патронов различного калибра.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.

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Версия на английском языке ФотоPolice officers find weapons in Fuzuli
Версия на азербайджанском языке ФотоQubadlıda silah-sursat aşkar edilib

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