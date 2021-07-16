В Губадлы обнаружены боеприпасы

На территории освобожденного Губадлинского района обнаружены боеприпасы.

На территории освобожденного Губадлинского района обнаружены боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Было отмечено, что сотрудниками полиции продолжаются контрольно-профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

В ходе мероприятий, проведенных сегодня сотрудниками Губадлинского районного отдела полиции, на оставленных армянами на территории района военных позициях были обнаружены и переданы по назначению 14 различных видов гранат и взрывателей, 41 снаряд, 1 автомат, 3 магазина к автомату и 4 313 патронов различного калибра.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.