В Губадлы обнаружены боеприпасы

На освобожденных от оккупации территориях продолжаются мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

На освобожденных от оккупации территориях продолжаются мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

В ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Губадлинского районного отдела полиции (РОП), на военных позициях, оставленных армянскими вооруженными формированиями на освобожденных территориях района, были обнаружены 6 ручных гранат различных видов, 261 гранатометный снаряд, 77 запалов различных видов, 31 взрывное устройство и 13 819 пуль различного калибра.