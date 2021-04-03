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В Губадлы обнаружены боеприпасы

В Губадлы обнаружены боеприпасы На освобожденных от оккупации территориях продолжаются мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.
Происшествия
3 апреля 2021 г. 12:41
В Губадлы обнаружены боеприпасы

На освобожденных от оккупации территориях продолжаются мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

В ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Губадлинского районного отдела полиции (РОП), на военных позициях, оставленных армянскими вооруженными формированиями на освобожденных территориях района, были обнаружены 6 ручных гранат различных видов, 261 гранатометный снаряд, 77 запалов различных видов, 31 взрывное устройство и 13 819 пуль различного калибра.

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Версия на азербайджанском языке Qubadlıda döyüş sursatları aşkarlandı

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