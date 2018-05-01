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    В грузинском регионе Боржоми разгорелся лесной пожар

    Тбилиси. 1 мая. REPORT.AZ/ На территории одного из известных курортов Грузии - муниципалитета Боржоми разгорелся лесной пожар.

    Как сообщает грузинское бюро Report, начавшийся вечером 30 апреля а лесу Саира пожар 1 мая распространился на несколько гектаров.

    Как сообщили в службе управления в кризисных ситуациях Грузии, пожар наиболее стремительно разгорается в лесу в местах скопления сухих дров, травы и кустарников.

    К месту происшествия мобилизованы тяжелые транспортные средства, живая сила борется с огнем в лесном заповеднике.

    Из-за горного ландшафта Боржоми потушить пожар на горных склонах и скалистых местах довольно сложно. Кроме того, тушению огня препятствует ветер.

    1 мая к тушению огня привлечено 60 спасательных групп.

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