В грузинском регионе Боржоми разгорелся лесной пожар

Тбилиси. 1 мая. REPORT.AZ/ На территории одного из известных курортов Грузии - муниципалитета Боржоми разгорелся лесной пожар.

Как сообщает грузинское бюро Report, начавшийся вечером 30 апреля а лесу Саира пожар 1 мая распространился на несколько гектаров.

Как сообщили в службе управления в кризисных ситуациях Грузии, пожар наиболее стремительно разгорается в лесу в местах скопления сухих дров, травы и кустарников.

К месту происшествия мобилизованы тяжелые транспортные средства, живая сила борется с огнем в лесном заповеднике.

Из-за горного ландшафта Боржоми потушить пожар на горных склонах и скалистых местах довольно сложно. Кроме того, тушению огня препятствует ветер.

1 мая к тушению огня привлечено 60 спасательных групп.