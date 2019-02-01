В Грузии застрелили 19-летнего азербайджанца

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Тбилиси. 1 февраля. REPORT.AZ/ В селе Гараджалар грузинского района Телави, где живут азербайджанцы, выстрелом из огнестрельного оружия был убит 19-летний парень.
Как сообщает грузинское бюро Report, инцидент отмечен недалеко от сельской мечети.
Парень, в которого выстрелили несколько раз, погиб на месте происшествия.
По словам сельских жителей, причиной убийства стала месть.
В министерстве внутренних дел Грузии возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", ведется следствие.
Cəmilə BabayevaАвтор новости