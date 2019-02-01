В Грузии застрелили 19-летнего азербайджанца

Тбилиси. 1 февраля. REPORT.AZ/ В селе Гараджалар грузинского района Телави, где живут азербайджанцы, выстрелом из огнестрельного оружия был убит 19-летний парень.

Как сообщает грузинское бюро Report, инцидент отмечен недалеко от сельской мечети.

Парень, в которого выстрелили несколько раз, погиб на месте происшествия.

По словам сельских жителей, причиной убийства стала месть.

В министерстве внутренних дел Грузии возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", ведется следствие.