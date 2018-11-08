В Грузии загорелся принадлежащий Азербайджану автомобиль

8 ноября, 2018 18:33

https://report.az/storage/news/0f495d86f0abd035613d8fad9910b1e7/294bc861-4fa3-4ae7-a685-a856230b28f2_292.jpg Тбилиси. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Грузии загорелся автомобиль марки "Mercedes Vito" с принадлежащим Азербайджану государственным номерным знаком. Как сообщает грузинское бюро Report, инцидент отмечен на дороге Тбилиси-Красный мост. По словам очевидцев, возгорание произошло в двигатели автомобиля. С помощью окружающих пламя было потушено до прибытия пожарных машин. На место происшествия привлечены патрульная полиция и машина скорой помощи. Отмечается, что двигатель транспортного средства заменили недавно.

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