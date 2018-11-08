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    В Грузии загорелся принадлежащий Азербайджану автомобиль

    Тбилиси. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Грузии загорелся автомобиль марки "Mercedes Vito" с принадлежащим Азербайджану государственным номерным знаком.  

    Как сообщает грузинское бюро Report, инцидент отмечен на дороге Тбилиси-Красный мост. 

    По словам очевидцев, возгорание произошло в двигатели автомобиля. С помощью окружающих пламя было потушено до прибытия пожарных машин.  

    На место происшествия привлечены патрульная полиция и машина скорой помощи. 

    Отмечается, что двигатель транспортного средства заменили недавно. 

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