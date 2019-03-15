В Грузии задержаны избившие азербайджанского солдата

Военная полиция Грузии задержала двух человек, подозреваемых в избиении в воинской части Крцаниси солдата Кязыма Гахраманова.

Как сообщает местное бюро Report, информацию об этом распространило министерство обороны Грузии.

Их задержание было осуществлено на основании решения Тбилисского городского суда. В ближайшее время им будет выдвинуто обвинение.

Ожидается, что Тбилисский городской суд выберет в отношении задержанных меру пресечения - арест.

Стало известно, что задержанные вымогали деньги и у других солдат, помимо К.Гахраманова, применяя физическое давление.