В Грузии задержаны люди "Лоту Гули", один из них пытался сбежать в Азербайджан

В результате проведенных в Грузии за последние два дня оперативно-розыскных мероприятий задержаны 10 человек, связанных с криминальным миром.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом отметили на брифинге в министерстве внутренних дел Грузии.

Лица по прозвищу "Оскар", "Алескер", "Хомейни" и др. задержаны в Батуми, Местиа, Марнеули, Дманиси, Рустави и Тбилиси. Одного из них задержали близ погранично-пропускного пункта "Красный мост" при попытке сбежать в Азербайджан.

Угрожая гражданам от имени близкого окружения и брата "вора в законе" Надира Салифова по прозвищу "Лоту Гули", четверо из задержанных потребовали у одного гражданина продать машину, у другого - 4 000 лари. В противном случае угрожали расправиться с ними и их родственниками.

Задержанных ждет лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.