В Грузии задержаны криминальные авторитеты

В грузинском городе Кутаиси задержаны 4 члена преступной группировки.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Грузии.

Задержанные - это криминальные авторитеты по прозвищам "Тетрон" 1977 г.р., "Чина" 1978 г.р., "Бута" 1991 г.р.. Также задержан член преступной группировки 1983 г.р. Они вымогали деньги у граждан путем угроз и шантажа. Следствие установило, что задержанные с целью получения прибыли в крупном размере путем угроз отобрали у гражданина 1994 г.р. в онлайн тотализаторе третью часть стоимости автомобиля марки Toyota Land Cruiser Prado – 10 тыс. долларов.

Членов преступной группировки ждет тюремное заключение на срок от 4 до 7 лет.