В Грузии задержана женщина за ввоз наркотиков из Азербайджана

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники МВД Грузии задержали 33-летнюю женщину по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ввозе в страну наркотического средства на территории ТПП "Красный мост" (грузино-азербайджанская граница).

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Georgia, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

При личном обыске задержанной стражи порядка обнаружили и изъяли более 61 грамм наркотического вещества, содержащего более 23 грамм героина, шесть капсул наркотика "лирика", содержащих 1,8 грамм прегабалина, а также одну таблетку "метадона", содержащей порядка 0,04 грамм метадоновой соли.

Сотрудникам полиции удалось изъять и порядка 0,3 грамм наркотиков, содержащих 0,07 грамм метамфетамина.

По данным МВД, задержанная призналась в содеянном. Более того, наркологическая проверка показала, что обвиняемая при задержании находилась под воздействием наркотиков.

Уголовное дело возбуждено по статье "незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка нового психоактивного вещества в крупном размере и незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотического средства, его аналога или прекурсора в особо крупном размере".

Против задержанной возбуждено уголовное дело и по статьям "незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт психотропных веществ, их аналогов и сильнодействующих веществ" и "незаконный ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ в крупном размере", что карается лишением свободы сроком от 8 до 20 лет либо бессрочным заключением.