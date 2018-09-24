В Грузии задержан руководитель Госагентства

Тбилиси. 24 сентября. REPORT.AZ/ Задержан руководитель Агентства государственного регулирования медицинской деятельности министерства здравоохранения Грузии Гиа Твалавадзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространила Служба госбезопасности страны.

Сообщается, что Г.Твалавадзе подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По делу задержаны еще 5 человек.

Следствием было установлено, что в 15 аптеках в Тбилиси и Гори осуществлялась продажа запрещенных психотропных препаратов. Директора и фактические владельцы названных аптек с целью получения материальной выгоды занимались незаконной предпринимательской деятельностью.

Г.Твалавадзе также обвиняется в том, что игнорировал обращения, поступавшие на "горячую линию" в связи с незаконной продажей психотропных медикаментов.

По делу к уголовной ответственности привлечены 20 человек. От незаконной предпринимательской деятельности и отпуска психотропных лекарств без рецепта они заработали более 4 млн лари.

Следствие по факту ведется по статьям злоупотребление должностными полномочиями и осуществление незаконной предпринимательской деятельности. Задержанных ждет лишение свободы от 3 до 5 лет.