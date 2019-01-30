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    В Грузии задержан парень, похитивший 18-летнюю азербайджанку

    Тбилиси. 30 января. REPORT.AZ/ Два дня назад была похищена жительница села Йормуганлы грузинского района Сагареджо 18-летняя Эмилия Ганбарова. 

    Как сообщает местное бюро Report, министерство внутренних дел Грузии уже задержало похитителя девушки.  

    Им оказался 28-летний родственник Э.Ганбаровой Самир Ахмедов. Он заявил, что похитил девушку в целях создания семьи. 

    Отметим, что Э.Ганбарова учится в 12-м классе. 

    В отношении С.Ахмедова возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей лишение свободы сроком от 2 до 4 лет. 

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