В Грузии задержан парень, похитивший 18-летнюю азербайджанку

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Тбилиси. 30 января. REPORT.AZ/ Два дня назад была похищена жительница села Йормуганлы грузинского района Сагареджо 18-летняя Эмилия Ганбарова.
Как сообщает местное бюро Report, министерство внутренних дел Грузии уже задержало похитителя девушки.
Им оказался 28-летний родственник Э.Ганбаровой Самир Ахмедов. Он заявил, что похитил девушку в целях создания семьи.
Отметим, что Э.Ганбарова учится в 12-м классе.
В отношении С.Ахмедова возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей лишение свободы сроком от 2 до 4 лет.
Cəmilə BabayevaАвтор новости