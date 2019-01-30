В Грузии задержан парень, похитивший 18-летнюю азербайджанку

Тбилиси. 30 января. REPORT.AZ/ Два дня назад была похищена жительница села Йормуганлы грузинского района Сагареджо 18-летняя Эмилия Ганбарова.

Как сообщает местное бюро Report, министерство внутренних дел Грузии уже задержало похитителя девушки.

Им оказался 28-летний родственник Э.Ганбаровой Самир Ахмедов. Он заявил, что похитил девушку в целях создания семьи.

Отметим, что Э.Ганбарова учится в 12-м классе.

В отношении С.Ахмедова возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей лишение свободы сроком от 2 до 4 лет.