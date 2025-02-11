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В Грузии задержан мужчина, подозреваемый в убийстве жены в Баку

В Грузии задержан мужчина, подозреваемый в убийстве жены в Баку В Грузии задержан гражданин Азербайджана, подозреваемый в убийстве своей супруги в Баку.
Происшествия
11 февраля 2025 г. 09:35
В Грузии задержан мужчина, подозреваемый в убийстве жены в Баку

В Грузии задержан гражданин Азербайджана, подозреваемый в убийстве своей супруги в Баку.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По информации, 8 февраля около 23:00 в полицию поступило сообщение об убийстве Ламии Мамедовой (1976 г.р.) в одном из домов поселка Бина Хазарского района.

Супруг погибшей женщины, подозреваемый в совершении преступления Мамедов Рамиль Магеррам оглу (1979 г.р.), скрылся, но был задержан на территории Грузии.

В настоящее время принимаются меры по его экстрадиции в Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Arvadını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs Gürcüstanda saxlanılıb, ekstradisiya olunacaq

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