В Грузии задержан мужчина, подозреваемый в убийстве жены в Баку

В Грузии задержан гражданин Азербайджана, подозреваемый в убийстве своей супруги в Баку.

В Грузии задержан гражданин Азербайджана, подозреваемый в убийстве своей супруги в Баку.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По информации, 8 февраля около 23:00 в полицию поступило сообщение об убийстве Ламии Мамедовой (1976 г.р.) в одном из домов поселка Бина Хазарского района.

Супруг погибшей женщины, подозреваемый в совершении преступления Мамедов Рамиль Магеррам оглу (1979 г.р.), скрылся, но был задержан на территории Грузии.

В настоящее время принимаются меры по его экстрадиции в Азербайджан.