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В Грузии задержан гражданин Азербайджана

В Грузии задержан гражданин Азербайджана Задержанному грозит от 15 до 20 лет или пожизненное заключение
Происшествия
22 января 2021 г. 10:41
В Грузии задержан гражданин Азербайджана
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В Грузии в зоне контроля погранично-пропускного пункта "Красный мост" задержан гражданин Азербайджана.

Как сообщает местное бюро Report, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.

Задержанный С.А. 1991 г. р. обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ввозе в Грузию контрабандных наркотических средств в крупном размере.

В ходе досмотра у гражданина Азербайджана в качестве вещественного доказательства был конфискован препарат метадон в двух упаковках весом 119,21 грамма.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Задержанному грозит от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda Azərbaycan vətəndaşı saxlanılıb

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