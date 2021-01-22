В Грузии задержан гражданин Азербайджана

Задержанному грозит от 15 до 20 лет или пожизненное заключение

В Грузии в зоне контроля погранично-пропускного пункта "Красный мост" задержан гражданин Азербайджана.

Как сообщает местное бюро Report, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.

Задержанный С.А. 1991 г. р. обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ввозе в Грузию контрабандных наркотических средств в крупном размере.

В ходе досмотра у гражданина Азербайджана в качестве вещественного доказательства был конфискован препарат метадон в двух упаковках весом 119,21 грамма.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Задержанному грозит от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.