Происшествия
15 августа 2025 г. 12:12
В Грузии за незаконное пересечение границы задержан гражданин Азербайджана

В Грузии задержали гражданина Азербайджана за незаконное пересечение границы.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Квемо Картли задержан Ч.Г. (1998 г.р.), подозреваемый в незаконном пересечении госграницы Грузии, минуя пограничный контрольно-пропускной пункт.

Правоохранительные органы задержали его за рулем автомобиля на трассе Тбилиси-Марнеули.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 344 УК Грузии.

Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda Azərbaycan vətəndaşı qanunsuz sərhəd keçidinə görə saxlanılıb

