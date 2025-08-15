В Грузии за незаконное пересечение границы задержан гражданин Азербайджана

11:36

В Грузии задержали гражданина Азербайджана за незаконное пересечение границы.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Квемо Картли задержан Ч.Г. (1998 г.р.), подозреваемый в незаконном пересечении госграницы Грузии, минуя пограничный контрольно-пропускной пункт.

Правоохранительные органы задержали его за рулем автомобиля на трассе Тбилиси-Марнеули.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 344 УК Грузии.