В Грузии выявлена международная сеть, занимающаяся наркоторговлей

В Грузии выявлена крупная международная сеть, занимающаяся незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило министерство внутренних дел Грузии.

В результате проведенных в Тбилиси, Батуми и Кутаиси следственных мероприятий выявлены члены преступной группировки, занимающиеся незаконным приобретением и продажей наркотиков.

Один из задержанных - гражданин Грузии, пятеро - иностранцы (граждане России, Украины, Кыргызстана и Казахстана).

В съемных квартирах задержанных лиц и других тайниках было обнаружено 21 кг порошкообразных наркотиков и 10 литров препарата "Alfa-PVP".

На "черном рынке" стоимость изъятых наркотиков составляет приблизительно 6 млн лари.

Было установлено, что задержанные в качестве средства общения использовали интернет-программу "Vipole". Наряду с Грузией, преступная группировка занималась незаконным оборотом наркотиков в Армении, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане.

Расследование по факту продолжается.