 Наверх

В Грузии выявлена международная сеть, занимающаяся наркоторговлей

В Грузии выявлена международная сеть, занимающаяся наркоторговлей

В Грузии выявлена крупная международная сеть, занимающаяся незаконным оборотом наркотических средств. 

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило министерство внутренних дел Грузии. 

В результате проведенных в Тбилиси, Батуми и Кутаиси следственных мероприятий выявлены члены преступной группировки, занимающиеся незаконным приобретением и продажей наркотиков. 

Один из задержанных - гражданин Грузии, пятеро - иностранцы (граждане России, Украины, Кыргызстана и Казахстана). 

В съемных квартирах задержанных лиц и других тайниках было обнаружено 21 кг порошкообразных наркотиков и 10 литров препарата "Alfa-PVP". 

На "черном рынке" стоимость изъятых наркотиков составляет приблизительно 6 млн лари. 

Было установлено, что задержанные в качестве средства общения использовали интернет-программу "Vipole". Наряду с Грузией, преступная группировка занималась незаконным оборотом наркотиков в Армении, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане. 

Расследование по факту продолжается. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!