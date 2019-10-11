В Грузии в связи с вооруженным инцидентом задержан еще один азербайджанец

В Тбилиси задержан азербайджанец Р.М. 1996 г.р., обвиняемый в непредоставлении информации о преступлении.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило министерство внутренних дел Грузии.

Следствием было установлено, что задержанный не проинформировал полицию о произошедшем вчера в Марнеули вооруженном инциденте.

Отметим, что вчера в чайхане в Марнеули произошла перестрелка, в результате которой ранены двое молодых людей.

Пострадавшие доставлены в больницу. Один из них прооперирован. Причиной спора между сторонами стало разногласие в прошлом.

Хотя стрелявший в чайхане скрылся с места преступления, через несколько часов его задержали. Арестованного ждет лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.