В Грузии в результате ДТП погибли члены азербайджанской семьи

Вчера вечером в поселке Квемо Поничала вблизи столицы Грузии Тбилиси произошло тяжкое ДТП

Вчера вечером в поселке Квемо Поничала вблизи столицы Грузии Тбилиси произошло тяжкое ДТП.

Как передает грузинское бюро Report, ехавший на высокой скорости автомобиль сначала врезался в фонарь, а потом наехал на пешеходов.

В результате погибла 25-летняя женщина и ее 4-летний ребенок. 4 пострадавших, в том числе 7-летний ребенок, были госпитализированы, двоих из них спасти не удалось.

Погибшие и пострадавшие являются членами семьи Мамедовых. Они попали в аварию, возвращаясь со свадьбы.

Водитель, совершивший ДТП, скрылся с места происшествия.

МВД Грузии ведет расследование по факту.