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В Грузии в результате ДТП погибли члены азербайджанской семьи

В Грузии в результате ДТП погибли члены азербайджанской семьи Вчера вечером в поселке Квемо Поничала вблизи столицы Грузии Тбилиси произошло тяжкое ДТП
Происшествия
16 августа 2020 г. 21:29
В Грузии в результате ДТП погибли члены азербайджанской семьи

Вчера вечером в поселке Квемо Поничала вблизи столицы Грузии Тбилиси произошло тяжкое ДТП. 

Как передает грузинское бюро Report, ехавший на высокой скорости автомобиль сначала врезался в фонарь, а потом наехал на пешеходов. 

В результате погибла 25-летняя женщина и ее 4-летний ребенок. 4 пострадавших, в том числе 7-летний ребенок, были госпитализированы, двоих из них спасти не удалось. 

Погибшие и пострадавшие являются членами семьи Мамедовых. Они попали в аварию, возвращаясь со свадьбы.

Водитель, совершивший ДТП, скрылся с места происшествия.

МВД Грузии ведет расследование по факту.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda baş verən yol qəzasında azərbaycanlı ailənin 4 üzvü öldü

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