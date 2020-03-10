 Наверх

Продолжаются поиски туриста, прибывшего в Грузию из Азербайджана

В Грузии продолжаются поиски туриста, уехавшего из Азербайджана

© google.az

Пока остаются безрезультатными поиски пропавшего без вести 7 марта в Кутаиси (Грузия) гражданина Нидерландов Сиема Вигера.

Как сообщает грузинское бюро Report, поиски 23-летнего молодого человека продолжаются.

Согласно имеющимся видеокадрам, незадолго до инцидента он был на берегу реки Риони (самая крупная река Южного Кавказа - ред.). Предположительно, С.Вигер утонул. 

Члены его семьи также приехали в Кутаиси.

Группа туристов, в которую входили С.Вигер и его брат, отправилась в Грузию из Азербайджана. Молодые люди планировали уехать из Кутаиси в другую страну. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!