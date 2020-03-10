Продолжаются поиски туриста, прибывшего в Грузию из Азербайджана

Пока остаются безрезультатными поиски пропавшего без вести 7 марта в Кутаиси (Грузия) гражданина Нидерландов Сиема Вигера.
Как сообщает грузинское бюро Report, поиски 23-летнего молодого человека продолжаются.
Согласно имеющимся видеокадрам, незадолго до инцидента он был на берегу реки Риони (самая крупная река Южного Кавказа - ред.). Предположительно, С.Вигер утонул.
Члены его семьи также приехали в Кутаиси.
Группа туристов, в которую входили С.Вигер и его брат, отправилась в Грузию из Азербайджана. Молодые люди планировали уехать из Кутаиси в другую страну.