Продолжаются поиски туриста, прибывшего в Грузию из Азербайджана

Пока остаются безрезультатными поиски пропавшего без вести 7 марта в Кутаиси (Грузия) гражданина Нидерландов Сиема Вигера.

Как сообщает грузинское бюро Report, поиски 23-летнего молодого человека продолжаются.

Согласно имеющимся видеокадрам, незадолго до инцидента он был на берегу реки Риони (самая крупная река Южного Кавказа - ред.). Предположительно, С.Вигер утонул.

Члены его семьи также приехали в Кутаиси.

Группа туристов, в которую входили С.Вигер и его брат, отправилась в Грузию из Азербайджана. Молодые люди планировали уехать из Кутаиси в другую страну.