В Грузии прошло мероприятие, посвященное 70-летию народного поэта Азербайджана, общественного деятеля Залимхана Ягуба.

Как сообщает грузинское бюро Report, церемония состоялась в доме в болнисском селе Квемо-Болниси (Кяпянякчи), где родился поэт.

Здесь присутствовали посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, глава Болнисского района Давид Шеразадашвили, глава ИВ Марнеули Заур Даргаллы, другие официальные лица, близкие поэта и представители интеллигенции.

Выступившие на мероприятии поделились воспоминаниями, были продекламированы стихи З.Ягуба, прозвучали песни на его слова.