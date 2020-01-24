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В Грузии прошло мероприятие, посвященное 70-летию народного поэта Азербайджана

В Грузии отметили 70-летие Залимхана Ягуба

В Грузии прошло мероприятие, посвященное 70-летию народного поэта Азербайджана, общественного деятеля Залимхана Ягуба.

Как сообщает грузинское бюро Report, церемония состоялась в доме в болнисском селе Квемо-Болниси (Кяпянякчи), где родился поэт. 

Здесь присутствовали посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, глава Болнисского района Давид Шеразадашвили, глава ИВ Марнеули Заур Даргаллы, другие официальные лица, близкие поэта и представители интеллигенции. 

Выступившие на мероприятии поделились воспоминаниями, были продекламированы стихи З.Ягуба, прозвучали песни на его слова. 

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