В Грузии отменяют выпускные экзамены, изменяются правила приема в вузы

Тбилиси. 28 января. REPORT.AZ/ С 2020 года в школах Грузии больше не будет выпускных экзаменов.

Как сообщает местное бюро Report, это отражено в новой модели системы образования соседней страны.

Согласно модели, нововведения будут осуществлены в 2020 году. В 2019 году ученикам 11-х классов уже не придется сдавать выпускные экзамены, в отличие от 12-классников, которых в этом году изменения не коснулись.

Кроме того, с 2020 года вузы смогут сами определять барьер по любой программе. Национальные экзамены будут проводиться по 3 предметам, вместо 4-х.

С 2020 года сдача экзаменов по грузинскому языку и литературе и иностранному языку будет обязательна для всех абитуриентов.

Что касается третьего обязательного предмета, то он будет определяться в соответствии с учебной программой вуза. Так, математику будут сдавать те абитуриенты, которые выберут вуз с техническим направлением, а историю – с гуманитарным.