В Грузии оштрафован глава ИВ-азербайджанец

Глава Исполнительной власти Марнеульского района Грузии Заур Даргаллы оштрафован за допущенные в декларации неточности.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Бюро общественных служб Грузии.

В ходе мониторинга независимой комиссии выяснилось, что в своей декларации З.Даргаллы допустил неточности при заполнении данных, касающихся его банковского счета и доходов.

За неточность указанной в декларации информации он оштрафован на сумму, равную 20% суммы зарплаты.

В ходе мониторинга Бюро общественных служб Грузии были проверены 607 деклараций министров, депутатов, судей и других должностных лиц по прошлому году.