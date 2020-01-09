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В Грузии оштрафован глава ИВ-азербайджанец

В Грузии оштрафован глава ИВ-азербайджанец

Глава Исполнительной власти Марнеульского района Грузии Заур Даргаллы оштрафован за допущенные в декларации неточности.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Бюро общественных служб Грузии. 

В ходе мониторинга независимой комиссии выяснилось, что в своей декларации З.Даргаллы допустил неточности при заполнении данных, касающихся его банковского счета и доходов. 

За неточность указанной в декларации информации он оштрафован на сумму, равную 20% суммы зарплаты.  

В ходе мониторинга Бюро общественных служб Грузии были проверены 607 деклараций министров, депутатов, судей и других должностных лиц по прошлому году. 

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