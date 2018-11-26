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    В Грузии на такси с гражданами Азербайджана совершено разбойное нападение - ФОТО

    Нападавшие отобрали у пострадавших деньги и ключи от машины

    Тбилиси. 26 ноября. REPORT.AZ/ Водитель такси, а также пассажиры, ехавшие из Азербайджана в Грузию, подверглись разбойному нападению неподалеку от ТПП "Красный мост" на азербайджано-грузинской границе. 

    Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе МВД Грузии.

    По данным ведомства, инцидент произошел сегодня утром. Неизвестные на машине перекрыли дорогу автомобилю таксиста, вышли и стали его избивать. Травмы получили и пассажиры, которые, по данным телекомпании Rustavi 2, являются гражданами Азербайджана. 

    Нападавшие забрали деньги, ключи от машины и скрылись с места преступления.

    Сын пострадавшего водителя рассказал, что злоумышленники использовали газовое оружие.

    Уголовное дело возбуждено по статье "разбой", что карается лишением свободы сроком от 5 до 7 лет.

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